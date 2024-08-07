الشرطة النمساوية: توقيف مؤيد لتنظيم "داعش" خطط لهجمات في فيينا

أعلنت السلطات النمساوية توقيف شخص مؤيد لتنظيم "داعش" يبلغ من العمر 19 عاما للاشتباه بأنه كان يخطط لتنفيذ هجوم في منطقة فيينا على صلة بحفلات النجمة الأميركية تايلور سويفت في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأفاد رئيس جهاز الأمن النمساوي فرانز روف في مؤتمر صحافي، بأن الرجل الذي بايع تنظيم "داعش" في الأسابيع الأخيرة اعتُقل في منطقة النمسا السفلى على بعد حوالى ساعة عن العاصمة صباح الأربعاء.

ولفت الى إن السلطات تأكدت من وجود "أعمال تحضيرية وبأن المنفّذ البالغ 19 عاما ركّز خصوصا على حفلات تايلور سويفت في فيينا". وأشار إلى مصادرة مواد كيميائية من منزل المشتبه به. كما تم توقيف شخص آخر يُعتقد بأنه على اتصال مع المشتبه به في فيينا.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيق بأن المشتبهين تطرّفا عبر الإنترنت.

وسيتم تعزيز الإجراءات الأمنية في منطقة فيينا في الأيام المقبلة خصوصا عند مداخل حفلات تايلور سويفت التي تقام أيام الخميس والجمعة والسبت في فيينا. ويتوقع بأن يحضر حوالى 65 ألف شخص كل حفل.

وأفاد قائد شرطة فيينا غرهارد بيرستل بأن الخطر الملموس بات في حده الأدنى، لكن بما أنه ما زال هناك "خطر معنوي" فسيتم اتّخاذ الإجراءات اللازمة عبر نشر وحدات خاصة لتأمين الحفلات.