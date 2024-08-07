البيت الأبيض: التقارير عن انتهاكات بحق سجناء فلسطينيين مقلقة للغاية

اعتبر البيت الأبيض إن التقارير عن اغتصاب وتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي تبعث على القلق الشديد. واوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في تصريح لها، بانه "من الضروري أن يسود حكم القانون والإجراءات القانونية الواجبة".

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