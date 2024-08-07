حاكم كورسك الروسية أعلن حالة الطوارئ بالمنطقة بعد هجوم أوكراني

أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، في تصريح، حالة الطوارئ، وسط ما يُعتقد بأنه هجوم بري أوكراني على المقاطعة الحدودية.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنّ التوغل الأوكراني في منطقة كورسك الروسية استفزاز كبير.

وأوضح، خلال اجتماع أمني حول الوضع عند الحدود، أنّ القوات الأوكرانية تنفذ "قصفًا عشوائيًا على أهداف مدنية" في منطقة كورسك.

وكان قد أوضح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع، أنّ "وحدات من القوات الأوكرانية قوامها ألف عسكري شنت هجومًا على كورسك صبيحة 6 آب بهدف الاستيلاء على أراضي المقاطعة"، معلنًا أنّه "تم إحباط محاولة تقدم القوات المسلحة الأوكرانية إلى داخل الأراضي الروسية، والعملية في مقاطعة كورسك ستنتهي بهزيمة العدو".