طقس صيفي معتاد على لبنان خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وفوق الجبال بينما تتخطى معدلاتها في الداخل.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر اّب في بيروت بين ٢٥ و ٣٣، طرابلس بين ٢٣ و ٣٢، وفي زحلة بين ١٨ و ٣٥ درجة .

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل.

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة و دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل بينما تنخفض في المناطق الجبلية.

السبت: غائم جزئياً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض بشكل اضافي في المناطق الجبلية.