أفادت معلومات قناة "الجديد"، عن "اتصالات مكثفة يقوم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أهمها اتصال اجراه في اليومين الأخيرين بالرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون، حيث ناقشا سبل خفض الصراع وضبطه".
وكشفت أنّ "زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت تم الاستعاضة عنها باستمرار الاتصالات بين الإليزيه والسراي الحكومي"، موضحة أنّ "عمل الحكومة الحالي ليس سوى خطوات وقائية من أي تصعيد مقبل وليس تأكيدًا عليه".
وأشارت معلومات القناة إلى أنّ "الاتفاق على التجديد لليونيفيل قبل 29 آب الحالي لا يزال على حاله، إذ سيمدد للتجديد بصيغته السابقة على ان يبقى التطبيق بصيغته الحالية".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات "الجديد": اتصالات مكثفة لميقاتي والتجديد لليونيفيل قبل 29 آب لا يزال على حاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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