شكرا لقرائتكم خبر عن القتال مستمر.. أوكرانيا تهاجم منطقة كورسك الحدودية الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا اليوم الأربعاء، بارتكاب عمل استفزازي خطير، عقب ورود تقارير عن شن هجوم أوكراني في منطقة كورسك الحدودية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن بوتين قوله إن أوكرانيا "ارتكبت عمل استفزازي ضخم آخر، إذ أطلقت نيرانًا عشوائية من أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك قاذفات الصواريخ على مبان سكنية".

وقال فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة الروسي، إن موسكو نشرت قوات وشنت ضربات جوية ومدفعية لمنع أي "تقدم عميق داخل الأراضي"، وأشار إلى أن القتال مستمر لمواجهة إنهاء الهجوم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء. الرد على التوغل وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن القوات الروسية تواصل الرد على التوغل، بعد يوم من إعلانها صد هجوم أوكراني على الحدود الأوكرانية - الروسية.

وقدر عدة مدونين حجم القوات الأوكرانية بأنه يتراوح ما بين 900 و 2000 رجل.

وذكرت السلطات الروسية أن الآلاف من المدنيين فروا من القرى الحدودية المحاصرة وسط القتال، إذ لقى ما لا يقل عن 3 أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين. أسعار الغاز الطبيعي وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي عقب تقرير للمدون العسكري الروسي غير الرسمي ريبار، أفاد بأن القوات الأوكرانية سيطرت على نقطة النقل الرئيسية في سوجا بالمنطقة التي تنقل الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحفيين اليوم، إن الولايات المتحدة لن تغير سياستها فيما يتعلق بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة زودتها أمريكا بها "لاستهداف تهديدات وشيكة عبر الحدود مباشرة".