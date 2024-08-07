كتائب شهداء الأقصى تخوض اشتباكات عنيفة ضد جنود الاحتلال في مخيم البلاط

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب شهداء الأقصى، أن قواتها تتصدى لاقتحام قوات العدو المحتل، لمخيم بلاطة بالرصاص والعبوات المباركة، ويخوضون اشتباكات عنيفة.

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إسرائيل تفكر بضربة استباقية ضد إيران

في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل تفكر في ضربة استباقية ضد إيران وذلك في ظل التهديدات التي يتلقاها الكيان الصهيوني خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت قناة فوكس نيوز الأمريكية في تقرير لها وبحسب مصادر من داخل إسرائيل إن الجيش الإسرائيلي يفكر في توجيه ضربة استباقية ضد إيران.

يذكر أن دعا وزير خارجية إيران، علي باقري، اليوم الأربعاء، الدول الإسلامية إلى دعم حق إيران الأصيل والمشروع في الرد المناسب على العدوان الإسرائيلي.





وزير خارجية إيران في جدة



وسافر وزير خارجية إيران إلى جدة اليوم الأربعاء للمشاركة في اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد بناء على طلب إيران في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وعلى هامش الاجتماع، التقى وزير خارجية إيران بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وأدان وزير خارجية إيران اغتيال هنية، ووصفه بأنه انتهاك ليس فقط للأمن القومي الإيراني وسيادة البلاد، بل وللقوانين والأنظمة الدولية.





وأكد أن تصرفات الصهاينة تشير إلى رغبتهم في نشر نيران الصراع من غزة إلى المنطقة بأكملها لتحقيق أهدافهم المشؤومة.

وأعرب وزير خارجية إيران عن تقديره لإدانة منظمة التعاون الإسلامي السريعة لاغتيال هنية في طهران.

وأشار إلى أنه في حين توحدت الدول الإسلامية في إدانة العمل الإرهابي، فإن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لم تفشل فقط في إدانته بل واصلت دعمها للكيان الصهيوني، مما يكشف عن عدم اهتمامها بالاستقرار الإقليمي ونيتها في إدامة انعدام الأمن.