سرايا القدس تشتبك مع الاحتلال بمخيم بلاطة وصفارات الإنذار تدوي في الغلاف

ياسر رشاد - القاهرة - قالت سرايا القدس، إن قواتها تخوض في هذه اللحظات اشتباكات ضارية، مع قوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال في مخيم بلاطة، ويمطرون الآليات العسكرية وقوات المشاة بزخات من الرصاص في محور الحسبة .

أفادت وسائل عبرية، بإن صفارات الإنذار تدوي في محيط سديروت بغلاف غزة.

تركيا انضمت في طلب رسمي لقضية جنوب إفريقيا ضد اسرائيل

في وقت سابق، أعلنت العدل الدولية، أن وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء، تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل بسبب ممارساتها في الحرب في قطاع غزة.

وكانت قالت تركيا إنها قررت الانضمام إلى القضية وستتخذ الاستعدادات القانونية اللازمة.

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تقدمت رسميًا بالطلب اليوم الأربعاء، وقال في منشور على منصة إكس: "يتعين على المجتمع الدولي القيام بدوره لوقف الإبادة الجماعية وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل وأنصارها، ستبذل تركيا كل ما يمكنها لتحقيق ذلك، وستتخذ المحكمة القرار النهائي بشأن الطلب التركي".



