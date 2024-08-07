فرنسا مهددة بمرض جديد قبل إنتهاء أولمبياد باريس .. "اللسنان الأزرق"

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف فرنسا بطولة أولمبياد باريس في الفترة من26 يوليو وحتي 11 أغسطس، والتي أوشكت على الإنتهاء، ليأتي مرض جديد يهددها وهو مايدعي باللسان الأزرق.

فرنسا على أعتاب مرض جديد يدعي بـ اللسان الأزرق

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان،اليوم الأربعاء، إن فرنسا أبلغت عن ظهور مرض اللسان الأزرق في مزرعة قرب الحدود البلجيكية، ويمكن أن يكون الداء، الذي ينتشر عن طريق الحشرات، مميتاً لحيوانات من المجترّات، مثل الأغنام، والأبقار، والماعز.

وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، في تقرير يعتمد على معلومات قدمتها السلطات في فرنسا، إن تفشي المرض، الذي أصاب أغناماً في مزرعة ببلدة في منطقة أوت دو فرنس، اكتُشف في 30 يوليو، وتأكد في الخامس من أغسطس.

وكانت فرنسا تتوقع انتشار المرض بعد رصد عدة حالات تفش في الآونة الأخيرة في جنوب بلجيكا، وقالت وزارة الزراعة الفرنسية، الأسبوع الماضي، إنها فرضت منطقة حجر صحي حول آخر تفشٍ في بلجيكا، وأطلقت حملة تطعيم على أساس تطوعي للحد من أثر المرض.

واشترت السلطات في فرنسا 600 ألف جرعة لتطعيم الأغنام من شركة بوهرينجر إنجلهايم الألمانية، وأربعة ملايين من شركة سي.زد فاكسينز الإسبانية. وسيتم توزيع هذه اللقاحات مجاناً على المزارعي.

يذكر أن شهدت فرنسا، صباح الجمعة الموافق 16 من شهر يوليو الماضي، هجوماً تخريبياً في شبكة السكة الحديد وخصوصاً القطارالسريع، الذي شهد أعمال تخريبية في شبكته أسفرت عن تعطل أعمال مايقرب من 800 ألف مسافر.

وقالت اشرطة فرنسا خلال تصريحات صحفية لها اليوم، إن التحقيقات جارية حول الأعمال التخريبية على شبكة القطارالسريع، مشيرة إلى أن الهجوم على خطوط القطار السريع حدث عند الرابعة صباحًا.

الهجوم علي القطار السريع تزامنا مع افتتاح أولمبياد باريس

جاءت تلك الأعمال التخربية في محطات القطار السريع تزامنا مع إفتتاح بطولة أولمبياد باريس 2024 اليوم الجمعه، المقامة في نسختها الحالية بفرنسا .

وصرح وزير النقل الفرنسي،كليمان بون، أن محطة القطارالسريع مونبارناس بباريس هي الأكثر تضررا بالأعمال التخريبية.

وأشار «كليمان» إلى أنه سيتم إعادة تشغيل خط القطارات العادي، مؤكدًا الاضطرار لإلغاء عدد كبير من الرحلات حتى عودة حركة القطارات مرة أخرى.

فرنسا ومرض اللسان الأزرق قبل ختام الأولمبياد

وتعتبر بطولة أولمبياد باريس التي تقام في باريس في نسختها الحالية لعام 2024، مليئة بالأحداث التي ههددت فرنسا، حيث حدث هجوم علي محطات القطار السريع تزامناً مع حفل الإفتتاح، وقبل حفل ختام البطولة بثلاثة أيام ظهر مرض جديد يدعي باللسان الأزرق.