اشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال حدث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى انه إذا اندلعت حرب عند الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل ستكون نتائجها مدمرة.

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون لنتنياهو: إذا اندلعت حرب عند الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل ستكون نتائجها مدمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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