مظاهرات ضد العنصرية واليمين المتطرف في مدن عدة في بريطانيا

تظاهر آلاف في مدن عدة في بريطانيا ضد العنصرية واليمين المتطرف بعد موجة من أعمال الشغب في البلاد ضد المهاجرين والمسلمين.
وكانت قد تأهب الشرطة البريطانية لمزيد من أعمال الشغب المناهضة للمسلمين، وفي الوقت نفسه حذر عمدة لندن صادق خان المتطرفين اليمينيين من اللجوء إلى أعمال عنف في العاصمة لندن.
ورصدت السلطات نحو 30 دعوة للتجمع أمام مراكز ومكاتب محاماة تقدم مساعدة قانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وتشهد بريطانيا موجة متصاعدة من العنف اندلعت الأسبوع الماضي إثر مقتل 3 فتيات طعنا وانتشار معلومات مضللة عن المهاجم. فرغم إعلان الشرطة أن المشتبه فيه بقتل الفتيات الثلاث شاب رواندي عمره 17 عاما ولد في عاصمة ويلز كارديف، فإن جماعات يمينية متطرفة نظمت مظاهرات في ساوثبورت (شمال غربي البلاد) ضد المسلمين والمهاجرين.
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