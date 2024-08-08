مسؤول صحي بقطاع غزة حذر من ظهور أمراض جلدية بينها التهاب جلدي حادّ

حذّر مسؤول صحي بقطاع غزة من ظهور أمراض جلدية مستحدثة وغريبة بمخيمات النزوح، بينها التهاب جلدي حادّ، يتسبب بتأكل الجلد واللحم.

واوضح مسؤول مركز "النخيل الطبي" بمدينة دير البلح وسط القطاع سامي حميد إن "أمراضا جلدية مستحدثة وغربية ظهرت بالقطاع مؤخرا، بسبب الأوضاع البيئية والصحية المتدهورة".

وأضاف حميد أن الكادر الطبي بالمركز يرجح أن سبب ظهور هذه الأمراض الجلدية هو لدغات لأنواع من الحشرات باتت تتواجد بمخيمات النزوح، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول"، نقلا عنه. وذكر أن غالبية مخيمات النزوح بوسط وجنوب القطاع تتواجد بمناطق تفتقر للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتابع حميد: " تكدّس النفايات بالشوارع، وتجمع مياه الصرف الصحي قرب خيام النزوح يشكل بؤرًا خطيرة لانتشار هذه الأمراض وتوالد الحشرات، ومن ثم تفاقم الحالات الجلدية الغريبة".