ثلاثة زلازل تضرب جزيرة كريت اليونانية

ضربت ثلاثة زلازل بقوة 4.1 درجة، و4.8 درجة، و4.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية، الأربعاء. وذكر جهاز خدمات الطوارئ اليوناني، أن الزلازل لم تسفر عن أي أضرار بالمباني وكانت مراكزها في جنوب الجزيرة وعلى عمق يتراوح بين ثلاثة وخمسة كيلومترات تحت قاع البحر.

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