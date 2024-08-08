اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بانه "داهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة عقتنيت - الجنوب منزل المواطن المطلوب (ا.س.) وأوقفته لإقدامه على إطلاق النار، وضبطت في حوزته كمية من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية. وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: مداهمة منزل مطلوب في عقتنيت وتوقيفه لإطلاقه النار وحيازته ذخائر حربية وأعتدة عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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