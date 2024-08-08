الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (عواصم)

أصدرت القوات الإسرائيلية، أمس، أوامر إخلاء جديدة للفلسطينيين في مناطق بشمال قطاع غزة، فيما أكد البيت الأبيض أمس، أن إسرائيل و«حماس» باتتا أقرب من أي وقت مضى للوصول إلى اتفاق من شأنه وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى تبادل الأسرى.

وقال جون كيربي مستشار الأمن القومى في البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي، إننا «نتحدث مع شركائنا لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن وهو اتفاق جيد للجانبين». مضيفاً: «نحن وشركاؤنا في المنطقة لا نريد التصعيد واتساع نطاق الحرب». وتابع: «قطعنا شوطاً طويلاً في سد الفجوات بين الجانبين وهناك اقتراح جيد معروض عليهما».

وتلقى الوسطاء في مفاوضات التهدئة بغزة تأكيدات من حركة حماس وإسرائيل برغبتهما في استمرار محادثات وقف إطلاق النار للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التطورات الأخيرة لا سيما بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الإيرانية طهران خلال الأيام الماضية، حسبما أكد مصدر مسؤول لـ«الاتحاد».

وأشار المصدر إلى أن وفد المفاوضات الإسرائيلي قدم للوسيط المصري يوم السبت الماضي مقترحاً جديداً ومحدداً لاستئناف محادثات التهدئة، مشيراً إلى أن إسرائيل تشترط نفي أي أسير فلسطيني يتم الإفراج عنه لا سيما أصحاب المؤبدات المتهمين بقتل مستوطنين إسرائيليين خلال السنوات الماضية.

في غضون ذلك، استهدفت أوامر الإخلاء الإسرائيلية مناطق في شمال قطاع غزة كانت من بين أول المناطق التي تعرضت للقصف في بداية الحرب أكتوبر الماضي.

ونشر الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء لعدة مناطق في بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا اللتين شهدتا دماراً واسعاً واجتاحتهما الدبابات في بداية الاجتياح البري للجيش الإسرائيلي.

وقال مسعفون: إن غارة جوية إسرائيلية على منزل في حي التفاح القريب من مدينة غزة قتلت ثلاثة فلسطينيين.

وفي وقت لاحق، قُتل الأربعاء 10 فلسطينيين في هجومين إسرائيليين في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال مسعفون إن أحد الهجومين أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على متن دراجة نارية غربي خان يونس، بينما قُتل السبعة الآخرون عندما قصفت دبابة مخيماً في بلدة عبسان شرقي خان يونس.

وفي مناطق أخرى بوسط القطاع، قصفت الدبابات الإسرائيلية مخيمي النصيرات والبريج، وهما اثنان من بين مخيمات اللاجئين الثمانية القديمة في غزة.