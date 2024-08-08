الشعب الأمريكي يرفض إرسال قوات للدفاع عن إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - عارض غالبية الأميركيين في استطلاع أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، إرسال قوات أميركية للدفاع عن إسرائيل، حال تعرّضت لهجوم من جيرانها.

تأتي هذه النتائج في الوقت الذي تلوح فيه تهديدات مختلفة تواجهها إسرائيل، بما في ذلك انتقام إيراني محتمل لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، فضلاً عن مناوشات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، والتي تهدد بالتحوّل إلى حرب.

الاستطلاع أجراه "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية"، أن 55% من الأميركيين يعارضون إرسال قوات أميركية للدفاع عن إسرائيل إذا هاجمها جيرانها، في حين أيد 41% القيام بذلك، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".