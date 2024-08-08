إيران تبلغ مصر والأردن بتجنب التحليق فوق أجوائها غدا الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - أبلغت السلطات الإيرانية شركات الطيران المدني في عدد من الدول منها مصر، بتجنب التحليق فوق أجوائها، غدا الخميس.

وأمرت مصر خطوطها الجوية الامتناع عن التحليق فوق المجال الجوي الإيراني، خلال الساعات الأولى من الخميس، بناء على طلب من مسؤلين إيرانيين للطيران المدني بتجنب مسارات محددة داخل الأجواء الإيرانية لإجراء مناورات عسكرية.

كما حظرت الأردن الطيران فوق الأجواء الإيرانية غدا الخميس لمدة 3 ساعات، وألغت بريطانيا كافة رحلاتها إلى إيران.

وأعلنت تركيا إلغاء وتأجيل رحلات شركات الطيران المتجه إلى إيران