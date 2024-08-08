بايدن: غير واثق من انتقال السلطة بشكل سلمي إذا خسر ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه غير واثق على الإطلاق، من حدوث انتقال سلمي للسلطة إلى كمالا هاريس إذا خسر دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبلة.

وقال بايدن في مقتطفات من مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، بثت أمس الأربعاء، ومن المقرر أن أذاعتها بالكامل يوم الأحد: "إذا خسر ترامب، فأنا غير واثق على الإطلاق".

وفي وقت سابق، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط مخاوف بشأن صحته وانتقادات متزايدة، عدم الترشح لإعادة انتخابه ورشح هاريس خلفا له.

وأكدت حملة هاريس، أمس الثلاثاء، اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز، لمنصب نائب الرئيس. ومن المتوقع رسميًا أن يحصل كلاهما على ترشيح الحزب الديمقراطي في مؤتمر الحزب في شيكاغو، والذي يبدأ في 19 أغسطس الجاري.