الوضع الميداني في غزة لليوم الـ 306

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدفاع المدني في غزة، تفاصيل الوضع الميداني الحالي لقطاع غزة حتى الساعة 09:00 مساء ولليوم 306 للحرب على غزة، ونفذ على مدار اليوم جيش الاحتلال عدد من العمليات والقصف، استهدفت محافظة الشمال والوسطى وخانيونس، والتي اسفر عنها عدد من الشهداء والمصابين.

محافظة الشمال:

قصف إسرائيلي مدفعي على معظم المناطق الشرقية والشمالية من قطاع غزة.

إصابة نتيجة قصف إسرائيلي على محيط داور التعليم شمال قطاع غزة.

قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "البراوي" أدى لحرائق كبيرة في محالات ومخازن للثلاجات بالقرب من مركز دفاع مدني بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

قصف إسرائيلي مدفعي على مناطق متفرقة من محافظة الشمال.

لليوم السابع والعشرين على التوالي ما زالت محطات تحلية المياه في محافظتي غزة والشمال خارجة عن الخدمة لعدم توفر الوقود.

ما زالت مستشفيات محافظتي غزة والشمال تعاني من نقصٍ في الوقود والمستلزمات الطبية؛ مما أدى إلى تعرض حياة آلاف المواطنين للموت.

محافظة غزة:

شهيدين نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "حمادة" بشارع يافا في منطقة التفاح شمالي مدينة غزة.

شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "حمادة" بحي الدرج شرق مدينة غزة.

إصابات نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "الإكي"بجوار مدرسة الرملة شرق مدينة غزة.

شهيد نتيجة قصف إسرائيلي استهدف بركس أبو العوف بحي الشجاعية- منطقة مشتهى.

قصف إسرائيلي مدفعي على مناطق متفرقة من حي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

شهيد نتيجة قنص قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في منطقة دوار الكويتي جنوب مدينة غزة.

ما زالت قوات الاحتلال تمنع دخول غاز الطهي منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة.

لليوم 91 على التوالي يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول الخضار والفواكة والمجمدات والمواد الأساسية لمحافظتي غزة والشمال.

محافظة الوسطى:

قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "نبهان" بالقرب من أرض أبو غولة شمال غرب المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة ولا إصابات.

قصف إسرائيلي على أرض زراعية بالقرب من مدخل الزوايدة محيط بركس العجلة على شارع صلاح الدين.

محافظة خانيونس:

شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "الصليبي"، بالإضافة إلى تضرر تكتك بمحيط مسجد الشافعي غرب مدينة خانيونس.

شهداء نتيجة قصف إسرائيلي مدفعي على تجمع خيام النازحين في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس.

إصابات نتيجة قصف إسرائيلي على منطقة الزنة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

شهيدين نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "لحشيك" بالقرب من دوار بني سهيلا بمحافظة خانيونس.

شهداء بقصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس.

شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "أبو خاطر" بمنطقة ارميضة شرق مدينة خانيونس.