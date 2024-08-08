مدير تعليم الجيزة يُكرم طالب دمج متفوق بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كرم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الطالب عادل محمد محمود عبد الغفار عون، من مدرسة الشهيد الرائد أحمد خالد صلاح إبراهيم الحجار، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية لحصوله على نسبة نجاح ٨٥٪ فى الشهادة الثانوية للشعبة الأدبية.

وقام وكيل الوزارة باستقباله والترحيب به وتهنئته على النجاح والتفوق والتحاور معه عن طموحاته في المستقبل وأي كلية ينوي التقدم لها.

وقام وكيل الوزارة بتكريمه بشهادة تقدير تشجيعا له، متمنيا له ولكافة أبناء الجيزة من ذوي الهمم والأسوياء التوفيق والنجاح.

يذكر أن ذلك يأتي في ضوء اهتمامات الدولة بذوي الهمم وتشجيعهم ودمجهم في المجتمع، وحرصا من قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة على دعمهم وتشجيعهم.