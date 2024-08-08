لطلاب الثانوية.. تفاصيل 14 معمل حاسب آلي بجامعة عين شمس لتسجيل رغبات التنسيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة عين شمس تقديم قطاع التعليم والطلاب والإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بتوفير ١٤ معمل حاسب آلي موزعه على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع.

تتضمن المعامل عدد 2 معمل تنسيق مجهزين لاستقبال أبنائنا الطلاب من ذوي الهمم أحدهما بكلية الآداب والآخر بكلية الحاسبات والمعلومات وبجميع المعامل فرق عمل متخصصة وذو خبرة واسعة في أعمال التنسيق وقادر على توجيه النصح والإرشاد للطلاب من حاملي الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية.

تم تخصيص أربعة معامل بكلية الآداب و خمسة معامل بكلية الحاسبات والمعلومات بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) و مقر آخر بكلية الهندسة يضم معملين للتنسيق في بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة شارع الميرغني يضم معملين اخرين ومعمل بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا

كما تم الاستعانة بفرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والارشادات اللازمة للطلاب وأسرهم.