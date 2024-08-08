هل يُورث عقد الإيجار وفقا للقانون الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

حدد قانون الإيجار الجديد الموضوع حاليا على طاولة مجلس النواب والمتوقع مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل المنتظر انطلاقه مطلع أكتوبر 2024 عددا من الشروط الواجب توافرها بعقد الإيجار والتي كان من بينها شروط امتداد عقد الإيجار وفقا للقانون الجديد .

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور الآتية الشروط سالفة الذكر وفقا لقانون الإيجار الجديد:

- في حالة إذا كان هناك شركاء للعقار، لا يحق للشخص ما لم يمتلك النصيب الأكبر أن يقوم بتأجير العقار، وفي حالة قيامه بذلك، يحق للشركاء الآخرين فسخ العقد والمطالبة باسترداد العقار من المستأجر.

- عند وفاة المستأجر ينتهي عقد الإيجار ولا يحق امتداده سوى لورثة المستأجر الأصلي.

- في حالة وفاة المستأجر الأصلي وتسلم المالك الإيجار الخاص بالعقار من الورثة، فقد يؤدي ذلك إلى نشأة علاقة إيجارية بين الطرفين.

- وعند تحرير عقد إيجار جديد بعد وفاة المستأجر، لا يمنع ذلك تمسك المستأجر بشروط العلاقة الإيجارية السابقة إلا إذا تم نص شروط مختلفة في العقد الجديد.

- يحق للمالك طلب إخلاء العقار في حالة إذا ترك المستأجر الأصلي الشراكة التي تتعلق بالوحدة التي قام بتأجيرها.

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