مصدر في التقدمي للأنباء: خلايا أزمة مشتركة لاستقبال «الضيوف» والبدء بتوفير مراكز إيواء ودعوة المالكين للمراعاة

تحدث مصدر في الحزب «التقدمي الاشتراكي» لـ«الأنباء» الكويتية، عن «انطلاق التحضيرات اللازمة لتشكيل خلايا أزمة في جميع قرى منطقة الجبل، من خلال وكلاء داخلية الحزب في المناطق والمعتمديات والفروع، من أجل وضع الخطط المطلوبة للتنفيذ، بما في ذلك مراكز الايواء، لاسيما المدارس الرسمية والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي. وهذا الأمر يتطلب موافقة رسمية من الجهات المعنية، ليكون التعاون مشتركا مع دوائر الدولة الرسمية ومنظما كما الحال مع الاتحادات البلدية والبلديات لتكون المسؤولية مجتمعة».

في المقابل اقر عدد من اصحاب الشقق لـ «الأنباء» بارتفاع اسعار الإيجارات التي تتفاوت بحسب موقعها وقربها من الأسواق العامة وموقعها الجغرافي.

وقال أحد المالكين: «في العادة في موسم الصيف يكون الوضع مختلفا، كون المنطقة سياحية وبيئية بامتياز وطقسها معتدل، ونحن كما غيرنا ننتظر الموسم طوال السنة، لكن هذه المرة وللأسف تزامن مع الوضع الراهن، والشقق مفروشة وجاهزة وكل ذلك دونه تكلفة على صعيد الاستخدام والمياه والكهرباء وغير ذلك».