عاجل.. إيران تبدأ المناورة العسكرية وأنباء عن أضواء في سماء تل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - تجرى الآن مناورة واسعة غرب إيران، حسب وكالات إيرانية، وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن استعدادات إخلاء المجال الجوي غربي إيران بدأت .
وأنباء في وسائل عبرية، حول أضواء في سماء تل ابيب
وسوف توافيكم بالتفاصيل..
ياسر رشاد - القاهرة - تجرى الآن مناورة واسعة غرب إيران، حسب وكالات إيرانية، وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن استعدادات إخلاء المجال الجوي غربي إيران بدأت .
وأنباء في وسائل عبرية، حول أضواء في سماء تل ابيب
وسوف توافيكم بالتفاصيل..
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012