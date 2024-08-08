عاجل.. إيران تبدأ المناورة العسكرية وأنباء عن أضواء في سماء تل أبيب

وأنباء في وسائل عبرية، حول أضواء في سماء تل ابيب

ياسر رشاد - القاهرة - تجرى الآن مناورة واسعة غرب إيران، حسب وكالات إيرانية، وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن استعدادات إخلاء المجال الجوي غربي إيران بدأت .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012