إيران تنفي اشتراطها وقف إطلاق النار في غزة مقابل عدم الرد

ياسر رشاد - القاهرة - نفى الإعلام الإيراني إدعاء بعض الوكالات، حول طلب بعثة إيران خروج الجيش الإسرائيلي، ووقف أطلاق النار في غزة، مقابل عدم الرد.

وكانت بعض الوكالات تداولت أنباء أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستمتنع عن الرد على اغتيال هنية في طهران، إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني

في وقت سابق، قال قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإیراني علي رضا صباحي،اليوم الأربعاء، إن التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في المعدات والأسلحة المحلية لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش أدت إلى زيادة القدرات الجديدة والفريدة من نوعها في مجال العمليات، وتحسين قوة الوحدات القتالية الاستراتيجية".

وأضاف فرد خلال زيارته التفقدية للقاعدة الإستراتيجية أن: "التدابير المتخذة لتحسين القدرات الرادارية والصاروخية والطائرات بدون طيار تتماشى مع التهديدات المتصورة والناشئة".

إنتاج القوة للمواجهة

وأشار إلى أن "إنتاج القوة للمواجهة مع كافة أنواع التهديدات هو على الأجندة الجادة لهذه القوة".

ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي تهدد فيه إيران بتنفيذ هجوم ضد إسرائيل في أعقاب اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

مقتل هنية

وألقت إيران وحماس باللوم على إسرائيل في مقتل هنية، وتعهدتا مع حزب الله بالانتقام. فيما لم تعلن إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن إيران لن تبقى صامتة أبدا في مواجهة العدوان على مصالحها وأمنها.