مسيرات الحرس الثوري الإيراني تتحرك فوق الحدود الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - تجري طائرات بدون طيار “ مسيرات” تابعة للحرس الثوري الإيراني، الآن، تحركاتها فوق الحدود الغربية للبلاد.

إيران تحدد مناطق الأمان والخطر خلال مناورتها العسكرية

أعلنت مصادر إيرانية، أن إيران ستجري التدريبات العسكرية اليوم وغدًا ومن المحتمل اختبار صواريخ جو-جو بعيدة المدى من الساعة 4:30 حتى 7:30 بتوقيت طهران صباح اليوم ، وهناك خطر إطلاق النار في بعض المناطق، وقد تم تحديد منطقة الخطر حتى ارتفاع 12 ألف قدم.

وأفادت وسائل إعلام إيرانيّة، بأن إيران طلبت من الطائرات المسافرة عدم الانخفاض اقل من 12000 قدم فوق مستوى مسار الصواريخ الباليستيّة والطيران المسيّر .