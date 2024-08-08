إعلام عبري: مخاوف أن تتحول المناورة الإيرانية إلى هجوم واسع

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل عبرية، بأن هناك مخاوف أن تتحول المناورة الإيرانية إلى هجوم واسع النطاق.

وتجرى الآن مناورة واسعة غرب إيران، حسب وكالات إيرانية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن استعدادات إخلاء المجال الجوي غربي إيران بدأت .

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

إخلاء المجال الجوي غربي إيران

وكانت أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن استعدادات إخلاء المجال الجوي غربي إيران بدأت .

تجنب التحليق فوق الأجواء الإيرانية

وفي وقت سابق اليوم، أبلغت السلطات الإيرانية شركات الطيران المدني في عدد من الدول منها مصر، بتجنب التحليق فوق أجوائها، غدا الخميس.

وأمرت مصر خطوطها الجوية الامتناع عن التحليق فوق المجال الجوي الإيراني، خلال الساعات الأولى من الخميس، بناء على طلب من مسؤلين إيرانيين للطيران المدني بتجنب مسارات محددة داخل الأجواء الإيرانية لإجراء مناورات عسكرية.

كما حظرت الأردن الطيران فوق الأجواء الإيرانية غدا الخميس لمدة 3 ساعات، وألغت بريطانيا كافة رحلاتها إلى إيران.

وأعلنت تركيا إلغاء وتأجيل رحلات شركات الطيران المتجه إلى إيران



