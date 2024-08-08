واشنطن تكشف عن إحباط مخطط اغتيالات إيران انتقاماً لسليماني

ياسر رشاد - القاهرة - قالت واشنطن إنّها أحبطت هجوماً دبّره باكستاني، مرتبط بطهران، لاغتيال مسؤولين حكوميين بالولايات المتّحدة انتقاماً لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد في 2020.

وزارة العدل

وقال وزير العدل، ميريك غارلاند، في بيان: «إنّ وزارة العدل تعمل منذ سنوات بلا كلل للتصدّي لمحاولات إيران للانتقام من مسؤولين أميركيين لاغتيال الجنرال الإيراني سليماني».

وأكّد البيان توقيف المواطن الباكستاني المرتبط بإيران، آصف ميرشانت، واتهامه بمحاولة ارتكاب جريمة «قتل بواسطة قتلة مأجورين». وأضاف أنّ ميرشانت أوقف في 12 يوليو (تموز) على أيدي عملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي أوهموه بأنّهم قتلة محترفون وقد حاول استئجارهم لتنفيذ مخطّطه. ومع أنّه لم يحدّد الشخصيات التي استهدفها مخطط الاغتيال، استبعد وزير العدل وجود «أيّ صلة» بين المتّهم ومحاولة الاغتيال التي استهدفت الرئيس السابق دونالد ترمب في بنسلفانيا الشهر الماضي.