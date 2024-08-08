الخارجية الروسية: الغرب يروج لاجندة مدمرة في جنوب القوقاز

ياسر رشاد - القاهرة - قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجيةالروسية، إن الغرب يروج لأجندة مدمرة في جنوب القوقاز تهدف لتفتيت المنطقة وتدمير العلاقات التاريخية بين بلدان المنطقة وروسيا، وفقا ل"روسيا اليوم ".

وفي وقت سابق، اعترف مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين، بأن بلاده تحاول تهيئة الظروف للقطيعة بين يريفان وموسكو. وزعم الدبلوماسي الأمريكي بأن قسما كبيرا من سكان أرمينيا يرغب بالابتعاد عن روسيا، وتقوم الولايات المتحدة بتهيئة الظروف لذلك.

وتعليقا على كلام أوبراين، أضافت زاخاروفا: "من المؤكد أن مثل هذه الاعترافات الصريحة من كبار المسؤولين الأمريكيين المشرفين على السياسة الخارجية، جذبت انتباهنا. لكن ذلك لم يشكل مفاجأة بالنسبة لنا، لأن أوبراين لم يقل أي شيء جديد. هذا المسؤول الأمريكي فقط اعترف علنا وصراحة بما نتحدث عنه بشكل دوري ونحذر شركاءنا منه، بما في ذلك في يريفان: الغرب يروج لأجندة مدمرة في جنوب القوقاز، هدفها الرئيسي– تفتيت المنطقة، وتدمير علاقات روسيا التاريخية مع حلفائها وجيرانها التقليديين".

ودحضت زاخاروفا المزاعم الأمريكية، بأن أرمينيا تريد الابتعاد عن روسيا ووصفتها بعديمة الأساس. وأعربت عن ثقتها في أن العلاقات بين البلدين، التي تشكلت على مدى قرون، ستصمد أمام كل المكائد التي يثيرها الغرب باستمرار.

واختتمت زاخاروفا: "على مر التاريخ، قدمنا الدعم مرات كثيرة للشعب الأرمني الشقيق، ونعتزم القيام بذلك في المستقبل".