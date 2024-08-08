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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على خان يونس إلى 18 شهيد

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ياسر رشاد - القاهرة - ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 18 قتيلا.


ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، ففي وقت سابق، أفادت الأنباء عن مقتل 10 أشخاص.

 وذكرت وسائل الإعلام أن قوات الاحتلال قصفت مناطق تواجد الخيم التي تؤوي النازحين، مشيرة إلى أن العديد منهم احترقوا أحياء في الهجمات.
وتصاعدت التوترات بشكل اكبر في 7 أكتوبر 2023، عندما قامت حركة حماس الفلسطينية ومقرها غزة بتوغل مفاجئ في الأراضي الإسرائيلية المحتلة من قطاع غزة.

ووصفت حماس هجومها بأنه رد على الإجراءات العدوانية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى في الحرم القدسي في البلدة القديمة بالقدس.

 وردًا على ذلك، أعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب؛ وأعلنت حصارًا كاملاً لقطاع غزة، موطن 2.3 مليون فلسطيني؛ وبدأت في توجيه ضربات جوية على غزة وأجزاء معينة من لبنان وسوريا وتصاعد التوتر مع إيران كما تجري اشتباكات في الضفة الغربية أيضًا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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