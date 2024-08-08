"اليونيسف": الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا أكثر من أي وقت مضى

أشارت منظمة "اليونيسيف"، إلى أنّ "الأطفال في العديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعا قاسيا اليوم أكثر من أي وقت مضى"، في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

وأوضحت أنّ "أي تصعيد في أعمال العنف بالمنطقة سيؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة تعرض حياة الأطفال للخطر"، مضيفة "ندعو جميع الجهات إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بشكل عاجل وحماية المدنيين".

وأمس، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أنها سترسل أكثر من مليون لقاح ضد شلل الأطفال إلى قطاع غزة، حيث اكتُشف الفيروس في مياه الصرف الصحي.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبرييسوس في مؤتمر صحافي إن العاملين في مجال الصحة يحتاجون إلى حرية التنقل في غزة لإعطاء اللقاحات، مشيراً إلى ضرورة وقف إطلاق النار أو على الأقل بضعة أيام من الهدوء من أجل حماية أطفال غزة.