مستشار أردوغان: سنستخدم كل الوسائل القانونية لإنهاء العار التاريخي لتقديم حكومة إسرائيل للعدالة

أشار مستشار الرّئيس التّركي للسّياسات الخارجيّة والأمنيّة عاكف تشاغطاي قليج (Akif Çağatay Kılıç)، تعليقًا على طلب ​تركيا​ الانضمام إلى قضيّة الإبادة الجماعيّة المرفوعة ضدّ إسرائيل أمام ​محكمة العدل الدولية​، إلى أنّ "الطّلب الّذي قدّمناه بسبب الإبادة الجماعيّة الوحشيّة الّتي ترتكبها ​الحكومة الإسرائيلية​ أمام أعين العالم، هو قبل كلّ شيء واجبنا الإنساني".

وأكّد في تصريح، أنّ "هذه الخطوة الّتي اتخذناها ضدّ حكومة بنيامين نتانياهو، مهمةّ في زيادة الدّعم الدّولي"، مشدّدًا على "أنّنا سنستخدم كلّ الوسائل القانونيّة لإنهاء العار التّاريخي، وتقديم الحكومة الإسرائيليّة إلى العدالة بسبب جرائم الحرب الّتي ارتكبتها".

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قدّمت تركيا بيانها للانضمام إلى قضيّة الإبادة الجماعيّة الّتي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل، لدى محكمة العدل الدّوليّة. وبذلك تكون تركيا سابع دولة تنضم إلى القضيّة، بعد كلّ من نيكاراغوا، كولومبيا، ليبيا، المكسيك، فلسطين وإسبانيا.