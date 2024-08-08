الجيش الإسرائيلي: دمّرنا ليلًا بنى تحتية لـ"حزب الله" في بنت جبيل ومجدل زون والدوير

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "خلال ساعات اللّيلة الماضية، أغارت طائرات حربيّة لسلاح الجو، ودمّرت بنى تحتيّة عدّة لـ"​حزب الله​" في بنت جبيل ومجدل زون والدوير".

وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، في وقت سابق، بأنّ غارة إسرئيليّة استهدفت منزلًا في حي ريشوم في الدوير- قضاء النبطية فجرًا، ودمّرته بشكل كامل، من دون وقوع اصابات.

وكانت قد ذكرت قناة "المنار" أنّ غارةً للطّيران الحربي الإسرائيلي استهدفت مشاع بلدة المنصوري فجرًا.