الجيش الإسرائيلي: دمّرنا ليلًا بنى تحتية لـ"حزب الله" في بنت جبيل ومجدل زون والدوير

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "خلال ساعات اللّيلة الماضية، أغارت طائرات حربيّة لسلاح الجو، ودمّرت بنى تحتيّة عدّة لـ"حزب الله" في بنت جبيل ومجدل زون والدوير".
وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، في وقت سابق، بأنّ غارة إسرئيليّة استهدفت منزلًا في حي ريشوم في الدوير- قضاء النبطية فجرًا، ودمّرته بشكل كامل، من دون وقوع اصابات.
وكانت قد ذكرت قناة "المنار" أنّ غارةً للطّيران الحربي الإسرائيلي استهدفت مشاع بلدة المنصوري فجرًا.
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