زاخاروفا: الغرب يروج لأجندة مدمرة في جنوب القوقاز هدفها تدمير العلاقات التاريخية مع روسيا

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنّ الغرب يروّج لأجندة مدمرة في جنوب القوقاز، هدفها تجزئة المنطقة وتدمير العلاقات التاريخية مع روسيا.

وتعليقا على تصريحات لمساعد وزير الخارجية الأمريري للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين، أشار فيها إلى أن بلاده تحاول تهيئة الظروف للقطيعة بين أرمينيا وروسيا، قالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "من المؤكد أن مثل هذه الاعترافات الصريحة من كبار المسؤولين الأميركيين المعنيين بالسياسة الخارجية لفتت انتباهنا".

وأضافت: "لكنهم لم يثيروا الدهشة، لأن أوبراين لم يقل أي شيء جديد".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه "في محاولة لانتزاع جمهوريات جنوب القوقاز، بما في ذلك أرمينيا، بعيدًا عن روسيا، لا تتردد الولايات المتحدة وأذرعها في أوروبا في التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة"

وقالت: "تحت ذرائع جيدة، يحاولون السيطرة على النظام الحكومي، وتركيز السيطرة على قاعدة الموارد، واستخدام إمكانات النقل".