جعجع بحث مع رئيس بلدية الحدت آخر التطورات السياسيّة والأمنيّة

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة"، سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، رئيس بلديّة الحدت جورج عون، خيث تم التباحث في آخر التطورات السياسيّة والأمنيّة في البلاد.

ووضع عون جعجع في أجواء "اللقاء الاستثنائي والضروري" الذي كان يعتزم عقده في مبنى البلديّة نهار الأربعاء 31 تموز الماضي للتباحث في موضوع "التبدل الديموغرافي" في المنطقة، والذي ألغاه بسبب التطورات الأمنيّة الأخيرة في البلاد.