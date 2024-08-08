أشار النّائب ​ميشال ضاهر​، إلى أنّ "الدّول والمنظّمات الدّوليّة تدّعي بأنّ بقاء النّازحين في ​لبنان​ ضرورة، نظرًا للخطر الأمني الّذي يهدّدهم في ​سوريا​. أمّا الآن وقد أصبح لبنان غير آمن، وكلّ تلك الدّول تدعو رعاياها لمغادرته، فلماذا لا تحافظ على أمن النّازحين وتعيدهم إلى بلادهم أو فلتستقبلهم الدّول الخائفة على أمنهم؟".

كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: لماذا لا تحافظ الدول والمنظمات الدولية على أمن النازحين السوريين وتعيدهم إلى بلادهم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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