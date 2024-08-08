الخارجية تحذر دبلوماسييها وسلاح الجو يتأهب.. إسرائيل في ذروة استنفارها تحسبا لرد إيران

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية الخميس، بأن إسرائيل باتت مستعدة لهجوم إيران وحزب الله المرتقب ردا على اغتيال فؤاد شكر في لبنان وإسماعيل هنية في طهران، لكنها لا تعرف متى سيأتي الرد.

ونقل موقع "واينت" العبري عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله "نحن جاهزون"، وأضاف "اتخذت إجراءات الردع اللازمة تحسبا لأي هجوم".

يأتي ذلك، بينما قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي الأربعاء، خلال زيارته قاعدة سلاح الجو في تل نوف، وسط إسرائيل، "أرى الاستعداد هنا في ذروته، سواء في الهجوم أو الدفاع، وسنعرف كيفية شن هجوم سريع للغاية في أي مكان في لبنان، أو في أي مكان في غزة، أو في أي مكان في الشرق الأوسط، فوق الأرض وتحت الأرض.

واستعرض هاليفي جهوزية أسراب الطائرات المقاتلة والنشاط العملياتي والتقييمات واستعداد الوحدات.

من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال حضوره تمرينا للجيش الإسرائيلي يحاكي القتال في القطاع الشمالي، "أهمية اليقظة العالية والحاجة إلى تطوير حيل وعمليات فريدة."

في غضون ذلك، وكجزء من الاستعدادات، قرر الجيش الإسرائيلي إلغاء احتفالات دينية كانت مقررة في صفد هذا الأسبوع بين 8 و10 أغسطس.

كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية حالة التأهب الأمني ​​القصوى، على غرار ما حدث تم تقديم المستوى بعد 7 أكتوبر. وتم وضع الدبلوماسيين تحت قواعد احترازية صارمة، وصدرت تعليمات لبعضهم بكسر روتين حياتهم، وعدم حضور المناسبات العامة، والعمل من المنزل، وما إلى ذلك.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أفادت اليوم الخميس، بأن المستوى السياسي في إسرائيل أوصى المستوى الأمني والعسكري بمحاولة عدم تصعيد الأمور وصولا لحرب شاملة في المنطقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الوقت ليس مثاليا لحرب شاملة، وسط خسائر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة واستعدادات حزب الله بالجبهة الشمالية.

وفي هذا الصدد، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن "تل أبيب أبلغت واشنطن عن قلقها من أن حزب الله قد يضرب مراكز سكانية في إسرائيل، مشددين بالمقابل على أن حزب الله سيدفع ثمنا غير متناسب إذا أصاب هجومه مدنيين إسرائيليين".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت أن تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن حزب الله سيرد قبل إيران خلال الأيام المقبلة، في ظل حالة ترقب تشهده إسرائيل عقب اغتيال هنية وشكر.

يأتي ذلك، بينما أعلن قائد قوات الدفاع الجوي الإیرانية علي رضا صباحي الأربعاء بدء تزوید مواقع الدفاع الجوي شرق البلاد بأنظمة الرادار والصواريخ والمسیرات لتحسين القدرات بما يتماشى مع التهديدات.

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبناني.

وبينما أعلنت إسرائيل حالة تأهب تحسبا لرد من إيران وحزب الله، تتصاعد المخاوف من أن يتحول التصعيد بين إيران وإسرائيل إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.