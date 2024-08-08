بايدن: لست واثقا من انتقال السلطة بشكل سلمي إذا خسر ترامب الانتخابات

الشارقة - اميمة ياسر - حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من عدم ثقته في انتقال السلطة في الولايات المتحدة بشكل سلمي في حالة هزيمة المرشح الجهوري دونالد ترامب، في إشارة إلى أعمال شغب مشابهة عام 2021.

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة" سي بي إس نيوز" عندما سئل عما إذا كان واثقا من أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة في يناير2025: "إذا فاز ترامب، لا. لست واثقا، أعني، إذا خسر ترامب، لست واثقا على الإطلاق".

وفي 6 يناير 2021، قام أنصار ترامب، في محاولة لتعطيل تصديق الكونغرس على الفوز الانتخابي لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، بمهاجمة مبنى الكابيتول، مما أدى إلى عرقلة عمل الهيئة التشريعية الأمريكية لعدة ساعات.

وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، صدق أعضاء الكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات. وفي وقت لاحق، أُلقي القبض على مئات الأشخاص في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بمشاركتهم في الاعتداء.

ووجهت لترامب أربع تهم بهذا الشأن: "التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر للتدخل في الإجراءات الرسمية، والتدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية، والتآمر لانتهاك الحقوق" فيما دفع الرئيس الأمريكي السابق براءته في المحكمة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل، ورشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب رسميا لمنصب رئيس الدولة.

وكان من المفترض أن يمثل بايدن الحزب الديمقراطي فيها، ولكن بعد الأداء الكارثي في ​​مناظرة يونيو مع ترامب، بدأت الدعوات بين الديمقراطيين تتزايد لبايدن للتخلي عن السباق، وفي 21 يوليو، قرر الانسحاب ودعم ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس لأعلى منصب حكومي أمريكي.