شكرا لقرائتكم خبر عن "كوبرنيكوس" تكشف عن أسخن يومين على الإطلاق شهدتهما الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتل الشهر الماضي ثاني أعلى شهور يوليو ارتفاعًا في درجات الحرارة على الإطلاق، بحسب خدمة كوبرنيكوس للتغير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي.

وشهدت الأرض أسخن يومين على الإطلاق في يوليو، إذ بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية اليومية 16ر17 درجة مئوية و15ر17 درجة مئوية في 22 و23 يوليو. أعلى الشهور في درجات الحرارة وكانت درجات الحرارة الشهرية حتى يونيو قد كسرت الأرقام القياسية كل شهر منذ مايو 2023، فيما أوضحت سامانثا بورجيس، نائب مدير خدمة كوبرنيكوس للتغير المناخي: "قد تكون سلسلة الأشهر المحطمة للأرقام القياسية قد انتهت، ولكن بفارق بسيط".

وبينت أن المناخ يستمر في الاحترار، مشيرة إلى أن التأثيرات المدمرة لتغير المناخ بدأت قبل عام 2023، وستستمر حتى تصل الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة إلى صفر صافي".

وخلال الفترة من أغسطس 2023 إلى يوليو 2024، كان متوسط درجة الحرارة العالمية أعلى بمقدار 64ر1 درجة مئوية من المتوسط قبل الثورة الصناعية، وفقا لبيانات كوبرنيكوس. درجة الحرارة العالمية وشهد يوليو 2024 متوسط درجة حرارة عالمية قدره 91ر16 درجة مئوية، وهو أقل بمقدار 04ر0 درجة مئوية من متوسط درجة الحرارة في يوليو 2023، الذي يعد حاليًا الشهر الأكثر حرارة على الإطلاق.

وفي يوليو تجاوز متوسط درجة الحرارة في أوروبا القيمة الشهرية من 1991 إلى 2020 بمقدار 49ر1 درجة مئوية، مما جعله ثاني أكثر شهور يوليو حرارة منذ بدء تسجيل البيانات في أوروبا.

وكانت درجات الحرارة فوق المتوسط بشكل رئيسي في جنوب وشرق أوروبا، ولكن بالقرب من أو تحت المتوسط في شمال غرب أوروبا.

