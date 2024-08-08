الحرارة الشديدة تتسبب في وفاة 18 شخصًا في كوريا الجنوبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 18 حالة وفاة وإصابة حوالي 1,907 حالات بأمراض الحرارة، جراء موجة الحر الشديدة، وذلك في الفترة من يوم 20 مايو حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الداخلية في كوريا الجنوبية -وفقًا لوكالة “يونهاب” الكورية للأنباء -، أن موجة الحر الشديدة تجاوزت فيها درجات الحرارة المحسوسة 35 درجة مئوية، مما تسبب في ارتفاع الأضرار، مشيرة إلى أن موجة الحرارة المستمرة تسببت في نفوق حوالي 420 ألف رأس من الماشية، و393 ألفًا من الدواجن، ونفوق حوالي 430 ألف من الأسماك.

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