بعد دعوته لتجويع مليوني مواطن في غزة.. الخارجية الفلسطينية تطالب بإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

علقت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، على تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن تجويع وموت مليوني شخص بقطاع غزة، قائلة إن تصريحات الوزير الإسرائيلي اعتراف منه بتبني سياسة الإبادة الجماعية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش، داعية الدول إلى منعه من دخول أراضيها.

وخلال تصريحات له في وقت سابق هذا الأسبوع، قال سموتريتش، إنه سيكون من "العدل والأخلاق تجويع مليوني شخص في قطاع غزة لإعادة الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف الوزير اليميني المتطرف، أنه يعرف أن العالم لن يسمح لإسرائيل بفعل ذلك لإعادة أسراها.