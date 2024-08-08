شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحوار الوطنى خلق حالة من التلاحم السياسي والحزبي غير المسبوق والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد ثلاثة اجتماعات لمناقشة قضية الدعم، والانتهاء من تقارير جلستى الحبس الاحتياطى وتسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطنى تمهيدًا لمراجعتها واعتمادها لرفع مخرجاتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيرا مناقشة نتائج اجتماعات المحاور، وأخذ اللازم من ترتيبات فيما يخص عقد جلسات قضية الدعم وجدول أعمالها، وفيما يخص الحبس الاحتياطى واعتماد توصياته النهائية التى سيتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الديب، أن الحوار الوطنى أصبح منصة حوارية غير مسبوقة، وساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة الأخيرة، وخلق حالة من التلاحم الوطني بين الأحزاب والقوى السياسية، حيث تشهد المناقشات اتاحة الفرصة كاملة لجميع الأحزاب للتعبير عن برامجها وأفكارها بحرية تامة، حيث تطرح كل الأحزاب رؤيتها وأفكارها ومقترحاتها، والكل يجلس على مائدة واحدة لمناقشة المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها، والتوافق حول آليات التعامل معها.

وأشار الديب، إلى أن الحوار الوطنى أكد بما لا يدع مجال للشك أن مصر وطن كبير يتسع للجميع، وأن الاختلافات الأيديولوجية يمكن تسخيرها من أجل تحقيق مستقبل مصر، وتوصيات الحوار الوطنى خير دليل على ذلك، مؤكدا أن الحوار الوطنى نجح بصورة غير مسبوقة في استثمار الاختلافات الفكرية بين الأحزاب من أجل حل قضايا الوطن والمواطن فى نفس الوقت، معتمدًا على دفع الجميع نحو هدف واحد وهو تحقيق المصلحة الوطنية وأن الوطن يتسع للجميع.