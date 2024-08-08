شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: اهتمام القيادة السياسية بالصناعة يحول مصر لمركز صناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة، والعمل على تنفيذ خطة لإنقاذ المصانع المتعثرة، تهدف إلى النهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على تنميتها بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي، وذلك من خلال استراتيجية قوية واعدة تعزز من استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة المطبقة على المستوى العالمي.

وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية عازمة على النهوض بالصناعة المصرية وتعكف على تعزيز جهودها من أجل توطين الصناعات المهمة وتعزيز شراكات القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي القادر على دعم الصناعات المحلية وتعزيز الطاقة الإنتاجية وتعزيز حجم الصادرات والتقليل من الواردات، بالإضافة إلى توفير فرص العمل اللازمة للشباب والعمل على تأهيله وتدريبهم، بهدف خلق كوادر قادرة على مواكبة التطور العالمي الذي يشهده هذا القطاع، الأمر الذي يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني للدولة المصرية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، والتي تستهدف إلي إنعاش الصناعة، وكذلك إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة صُنع في مصر، مؤكدًا أن كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية عازمة على تذليل كافة العقبات والتحديات وتعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، التي تجعل من مصر مركز صناعي إقليمي ودولي.

واختتم قائلًا: هذه الجهود تحافظ بالتأكيد على مكانة الصناعة المصرية، وتعزز من قدرتها على التنافسية وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، يرفع من حجم وقيمة الصادرات السلعية، ويعزز الاقتصاد الوطني ككل، على النحو الذي ينعكس إيجاباً على مستويات المعيشة للمواطنين.