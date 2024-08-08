إدانة أوروبية فرنسية بريطانية لتصريحات سموتريتش بشأن تجويع سكان غزة

أعرب الاتحاد الأوروبي والسلطات في فرنسا وبريطانيا، عن إدانتهم الشديدة لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرّف بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إنّ "ترك سكان قطاع غزة يموتون جوعًا" يمكن أن يكون "أمرًا مبرّرًا وأخلاقيًا"، من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأثار تصريح سموتريتش ردود فعل ساخطة في المجتمع الدولي.

وقال الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّه "يدين بشدّة" هذه التصريحات، مضيفًا أنّ تصريح الوزير سموتريتش بأنه "قد يكون من المبرر والأخلاقي" السماح لإسرائيل "بتجويع مليوني مدني حتى الموت" إلى حين "عودة الأسرى" هو "أمر مخز للغاية".

وشدّد الاتّحاد الأوروبي في بيانه على أنّه "نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن تصريحات الوزير سموتريتش".

بدورها، أعربت سلطات فرنسا عن "فزعها الشديد للتصريحات الفاضحة" التي أدلى بها سموتريتش.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان تلاه أمام الصحافيين إنّ "فرنسا تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة هذه التصريحات غير المقبولة بشدة".

وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي إنّه بالنسبة لبريطانيا "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لتعليقات الوزير سموتريتش".

ودعا الوزير البريطاني الحكومة الإسرائيلية إلى "التراجع عن تصريحاته وإدانتها"، مضيفًا أن تجويع المدنيين عمداً "يُعتبر جريمة حرب".