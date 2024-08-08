زلزالان متتاليان قوّتهما 7.1 و6.9 درجات ضربا اليابان ووصول تسونامي إلى محافظة ميازاكي

رُصد زلزال بقوة 6.9 درجات في محافظة ميازاكي اليابانية، وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وأعقبه زلزال بقوة 7.1 درجات قبالة جزيرة كيوشو في جنوب اليابان.

هذا، ووصل تسونامي إلى محافظة ميازاكي، وفق ما أفادت قناة NHK اليابانية.

وكان قد أصدرت الوكالة اليابانية تحذيرًا من حدوث تسونامي لسواحل محافظات أويتا وكاجوشيما وإيهيمي بالإضافة إلى محافظتي ميازاكي وكوتشي، حيث كان من المتوقع أن يبلغ ارتفاع تسونامي مترًا واحدًا.

وقالت قناة NHK اليابانية الرسمية إنّه "يجب على الأشخاص في المناطق التي صدر فيها تحذير من حدوث تسونامي الابتعاد عن الساحل ومصبات الأنهار".