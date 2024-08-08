الشرطة الإسرائيلية قررت منع الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى وباحاته 6 أشهر

أعلن محامي خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، خالد زبارقة، في تصريح لقناة "الجزيرة"، أنّ "الشرطة الإسرائيلية قررت منع خطيب المسجد الأقصى من دخول المسجد وباحاته 6 أشهر".
وفي 2 آب الحالي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية الإفراج عن الشيخ عكرمة صبري، بعد ساعات من اعتقاله، وقررت إبعاده عن الأقصى حتى الأحد مع إمكانية تمديد الإبعاد إلى 6 أشهر.
وكانت القوات الإسرائيليو قد اعتقلت مساء الجمعة الماضي الشيخ عكرمة صبري، بعد ساعات من إلقائه خطبة الجمعة، ونعيه رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية الذي اغتالته إسرائيل في طهران.
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