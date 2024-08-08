رئيس بلدية صيدا جال في أسواق المدينة لضبط فوضى عربات الخضار وصيانة السوق القديم

جال رئيس بلدية ​صيدا​ حازم بديع في أسواق المدينة، يرافقه قائد شرطة البلديّة المفوّض بدر القوام، على رأس دوريّة من الشّرطة، بهدف الاطّلاع على انتشار عربات الخضار، وجال في سوق الخضار القديم في شارع فخر الدين.

وأشار بديع إثر الجولة، إلى "أنّنا جلنا في الأسواق للاطّلاع على وضع عربات الخضار وانتشارها عشوائيًّا، في ضوء خطّة البلديّة لإخلاء شارع رياض الصلح الممتدّ من ساحة الشّهداء وحتّى ساحة النّجمة، من العربات نهائيًّا"، مبيّنًا "أنّنا في المجلس البلدي اتخذنا قرارًا بإعادة صيانة وتنظيم سوق الخضار القديم في شارع فخر الدين، من أجل استيعاب أكبر قدر ممكن من العربات فيه، لنخفّف من تواجدها العشوائي خارج السّوق".

ولفت إلى أنّه "تمّ التّواصل مع أصحاب العربات في السّوق القديم وعند جدار الجبانة، وطلبنا منهم تشكيل لجنة للتّنسيق معهم في احتياجات السّوق وصيانته. وكان تركيزنا على أنّ الهدف ضبط فوضى العربات، وتأمين العمل بشكل منظّم، بما يخدم أصحابها وخطّة تنظيم المدينة".