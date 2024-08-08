الصادق: لبنان يمرّ بواحدة من أسوأ أزماته إوذا لم يفتح مجلس النواب أبوابه اليوم فمتى يفتحها؟

تساءل النّائب وضاح الصادق "إذا لم يفتح مجلس النواب أبوابه اليوم، فمتى يفتحها؟"، مشدّدًا على أنّ "لبنان يمرّ بواحدة من أسوأ أزماته، على شفير حرب، وفي ظلّ انهيار اقتصادي كامل، وفراغ شبه تام في مؤسّسات الدولة، وممثّلي الشّعب ممنوعون من مناقشة أزماته".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "برلمانات العالم تجتمع مئة مرّة في العام الواحد في أقلّ تقدير، فيما المعدّل السّنوي لاجتماع مجلسنا يقلّ عن العشر مرّات، وذلك في الأحوال العاديّة وبوجود رئيس للجمهوريّة والمؤسّسات مكتملة".
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