قوى الأمن: توقيف سوريّ نفّذ أكثر من 50 عملية سرقة بطاريات سيارات

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي- شعبة العلاقات العامّة، عن توقيف لصّ محترف نفّذ أكثر من 50 عملية سرقة بطاريات سيارات.

وأوضحت، في بلاغ، أنّ "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورّطين بها، توافرت معلومات حول قيام مجهول بسرقة بطاريات السيارات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان. على الفور باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديده وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته ويدعى: م. أ. (من مواليد عام 1984، سوري)".

وأضافت "بتاريخ 19-07-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة وسط بيروت أثناء تنفيذه عملية سرقة بطارية سيارة مركونة في المحلة، وضبطت في حوزته بطاريتين"، مشيرة إلى أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه أكثر من 50 عملية سرقة بطاريات سيارات مركونة في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان منها: الأشرفية، البسطة، النهر، وسط بيروت، الدورة، سن الفيل، المنصورية، الحازمية، والضبية. وأجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".