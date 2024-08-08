حمية عقد اجتماعًا إداريًا موسعًا: أعددنا خطة طوارئ ويجب متابعة التدابير الموصى باتخاذها

ذكر المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، إلى أنّ الأخير "عقد اجتماعًا إداريًّا موسّعًا في مكتبه في الوزارة، مع المدير العام للطّرق والمباني في الوزارة علي حب الله وجميع المديرين ورؤساء المصالح والدّوائر المعنيّين بملفّات الطّرق والمباني، وذلك متابعةً للاستعدادات لوضع التّدابير المعدّة ضمن خطّة الطّوارئ لدى الوزارة، موضع التّنفيذ بحال حصول أي طارئ".

وأوضح في بيان، أنّ "كذلك جرى البحث في ملف الانهيارات والانزلاقات، وكذلك بملفّات تعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار وصيانة آليّات جرف الثّلوج وغيرها"، مشيرًا إلى أنّ "حميّة قدّم إحاطةً شاملةً لكلّ ما يتعلّق بهذه الملفّات".

ولفت حميّة في هذا السّياق، إلى أنّ "من المعلوم أنّ الوزارة كانت قد أعدّت خطّة الطّوارئ المتعلّقة بها، ولاسيّما فيما يتعلّق بالملفّات الّتي تعنى بها المديرية العامة للطرق والمباني"، موجّهًا في هذا المجال بـ"ضرورة متابعة التّدابير والاستعدادات الموصى باتخاذها، ووضعها موضع التّنفيذ، وذلك في حال حصول أي طارئ ضمن الظّروف الرّاهنة الّتي تمرّ بها البلاد".

وأفاد المكتب بأنّ "حميّة تناول أيضًا خلال الإجتماع، الإجراءات المتعلّقة بتعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار للموسم المقبل، مؤكّدًا متابعة ملف معالجة الانهيارات والانزلاقات، والتّدابير المتّخذة بشأنها للعمل على تفادي أيّة أخطار قد تحدث خلال موسم الأمطار ، ومشدّدًا على ضرورة مواكبة تنفيذ هذه الإجراءات على الأرض، لضمان إنجازها بأقصى سرعة ممكنة".